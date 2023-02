Newsletters

Ce 9 février, l’auteur péruvien, Mario Vargas Llosa, était reçu en « séance solennelle » sous la Coupole. Il reprend le fauteuil du philosophe disparu en 2019, Michel Serres (18), a qui il a rendu un éloge comme le veut la tradition. Le discours du nouvel immortel s’est tenu sur deux jambes : une évocation de sa passion pour la littérature française et ses écrivains, et une charge politique contre les pays totalitaires dans lesquels il place la Russie de Poutine.

René Schérer est mort ce mercredi 1er février 2023, à l’âge de cent ans. Il nous laisse une œuvre philosophique riche et stimulante. Par Vivian Petit.

Erik Orsenna publiera sous peu un nouveau texte chez Gallimard, Histoire d’un ogre. Dans cette fiction satirique (voire virulemment sarcastique), il narre, sans jamais le nommer, la vie et l'oeuvre d'un certain Vincent Bolloré. Or, l'Académicien ne cache pas la véritable cible de son conte : une provocation qui agace passablement Vivendi.

L'usage et le développement des outils d'intelligence artificielle se répandent, un peu partout dans le monde. Aux États-Unis comme en Europe, le droit est contraint de répondre à des questions relatives à la titularité des créations des IA, mais aussi à l'exploitation des œuvres par les machines.

Mais aussi la victoire des employés de HarperCollins, la deuxième édition du prix pour la transition écologique, le futur de l'édition indépendante...