Quebecor, géant des télécommunications au Canada, engagé dans la course pour le rachat d’Editis. La nouvelle coupait le souffle à nombre d’acteurs du livre au Québec. Mais une fois l’émotion passée, un commentaire au goût de café revient : what else ?

Lors d'une conférence de presse de l’UNESCO, le mercredi 8 février au siège parisien, l'institution a annoncé que le Japon lui confiera une somme de plusieurs millions de dollars. Ils participeront notamment à la réparation des dégâts de la guerre en Ukraine, au renforcement de l'éducation et au soutien au journalisme national.

En 2023, Virginie Grimaldi, l'une des romancières les plus lues de France, signe la neuvième collection de livres proposés dans le cadre de l'offre « Un livre ou un jouet » dans l'ensemble des menus Happy Meal des restaurants McDonald's en France, en parte­nariat avec Hachette Jeunesse. Ces livres seront disponibles à compter du mercredi 15 février 2023.

Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure est un texte inédit de Virginie Despentes. Il est mis en scène par Véronique Ros de la Grange et sera joué prochainement par la troupe Hybrides&Compagnie & Où Sommes-Nous.

Mais aussi YouScribe en Afrique, le laboratoire de phytothérapie Aboca devenu éditeur, la plus ancienne encyclopédie de Chine accessible pour tous...