Newsletters

« On les appelle les livres mort-nés : entre 140 et 145 millions de livres, fraîchement édités, sont pilonnés en France par an, soit 1/4 de la production littéraire. Ou encore 700.000 à 1 million d'arbres », indique Maud Sarda, co-fondatrice et directrice de Label Emmaüs. Cette marketplace solidaire se présente comme une alternative aux vendeurs et sites marchands classiques.

Hachette quitte les Yvelines. Le groupe et ses quelque 600 salariés rejoindront courant 2026 la commune de Germainville, en Eure-et-Loir. L'entreprise avait à la base choisi de s’implanter à Allainville-aux-Bois, sur des terres agricoles de l’agglomération de Rambouillet Territoires : le projet a finalement été annulé, sur intervention du préfet des Yvelines...

Malgré la place faite à l’édition indépendante en bibliothèque, toutes deux garantes de la bibliodiversité, les liens directs entre éditeurs indépendants et établissements de culture publique sont complexifiés par une diffusion parfois absente ou difficile et les contraintes des marchés publics.

Du 6 au 14 mai 2023 aura lieu en Allemagne la première Semaine du livre féministe, un événement national organisé par l'association BücherFrauen, qui œuvre pour rendre visibles les travailleuses du livre. Les lectures, débats, présentations de catalogue et autres manifestations prendront place dans les librairies, bibliothèques et lieux du livre, partout dans le pays.

Mais aussi les Prix SFCC de la Critique 2022, de nouvelles recrues aux éditions Leduc, une saison 2 pour Libres !, la série qui déconstruit les diktats sexuels...