Malgré — ou du fait ? – les accusations de transphobie portées contre JK Rowling, la franchise Harry Potter a introduit un personnage trans dans ses productions. Le jeu vidéo Hogwarts Legacy contient bien une sorcière, Sirona Ryan, qui dirige une taverne, Three Broomsticks dans le village de Hogsmeade. Et pour les fans, aucun doute…

L’édition indépendante en France, c’est près de 2000 structures plus ou moins importantes, et de nouvelles initiatives qui se lancent continuellement. Dernier projet en date : les éditions Beau dommage, fondée par Claire Fallot, ancienne attachée de presse chez Anne & Arnaud. La ligne éditoriale ? « Proposer des livres troubles, irréguliers ou sombres, pourvu que leur puissance et leur éclat s’imposent. » Tout un programme.

Editis renforce sa direction en nommant Karim Ayari, Directeur délégué aux opérations financières et en étendant les fonctions de Guillaume Dervieux à la Direction de la littérature.

Secret de polichinelle, la cession de la maison Slatkine et Cie est désormais effective. Filiale des éditions Slatkine, cette maison devait porter le développement de l’entreprise suisse sur le territoire français. Désormais, c’est le groupe Trédaniel que Slatkine & Cie rejoint.

Mais aussi la sélection du Prix Jean d'Ormesson, La Grande Librairie et la liberté d'expression, la bibliodiversité...