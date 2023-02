Newsletters

Fin de week-end sur une note ensoleillée (doucement, faut pas pousser), mais avec de grands projets.

Chez Walt Disney Company, celui de gagner plus d’argent — du moins, d’en perdre moins. Pas pareil ? Eh bien…

On propose aussi de concevoir son propre club de lecture pour accompagner vos livres favoris et les partager avec d’autres lecteurs.

Kōhei Horikoshi, qui scénarise et dessine My Hero Academia, invite ses fans à le rendre multi-millionnaire ! Sa série commence à gravir des sommets de réussite, mais on peut toujours mieux faire !

Gillian Anderson, l’ancienne star de X-Files, elle, offre aux femmes — toutes, sans distinction aucune — de prendre part à un ouvrage collectif : on y parlerait de désirs, de fantasmes, dans une volonté d’ouverture et d’inclusion.

Ce seront des lettres, réunies sous le titre Dear Gillian.

Tentées ?