Pour garantir la gratuité des livres disponibles dans les établissements de prêt, sans léser les auteurs ni leur éditeur, une perception a été mise en œuvre. La Sofia, organisme responsable de cette collecte, fait état, pour 2022, d’un montant perçu à la hauteur de 17,96 millions €.

Comment l’Afrique est racontée ? C’est l’une des idées initiales qui ont motivé Ibrahima Aya et un groupe d’auteurs maliens à lancer la Rentrée littéraire du Mali. C’était en 2008. Cette manifestation venait de naître, elle est désormais incontournable et très attendue.

Ahmed Mahmoud Ibrahim, dit Ahmed Diouf, cofondateur et directeur de la maison d’édition égyptienne, Kotopia, ne donne plus signe de vie depuis la dernière édition de la Foire internationale du livre de Riyad. Interpellé par la police saoudienne, on ne connaît pas les raisons de cette arrestation. Un état de fait qui inquiète ses proches, décidés à retrouver l'éditeur.

Dans le petit milieu des startups, l'économie circulaire est à la mode. Maxime Raillot, fondateur de Sharebooks, compte bien étendre cet axiome au monde du livre. Sous la forme d'un réseau social autour des ouvrages, l'application allie petits prix et livraison à vélo pour « rendre la culture accessible à tous ».

Mais aussi les industries culturelles qui gardent la tête haute, les aides pour les TPE et PME de l'édition et de la librairie, des « Bibliothèques de la liberté »...