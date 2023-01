Newsletters

La fermeture de plusieurs boutiques internationales d'izneo, plateforme du groupe Média-Participations dédiée à la bande dessinée numérique, laissait présager un recentrage des activités. Ainara Ipas-Bastard, directrice générale de l'enseigne depuis le mois de septembre 2022, dresse un état des lieux du marché et des chantiers ouverts pour l'avenir.

La liberté pédagogique l’emportera sur cet épisode de l’Histoire, a tranché le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Sollicité par le député Patrick Hetzel (Les Républicains - Bas-Rhin), fin octobre, le ministre répond sur le devenir des « Malgré nous » .

À l’occasion de la Journée internationale de l’éducation 2023, ce mardi 24 janvier, l’UNESCO organise un événement au siège des Nations Unies, à New York. Sa directrice générale, Audrey Azoulay, dédie cette journée aux filles et aux femmes en Afghanistan, alors que le régime taliban est revenu au pouvoir en août 2021.

Du 31 mai au 3 septembre 2023, cette exposition de la Bibliothèque nationale de France (BnF) propose une approche inédite de l’œuvre d’Edgar Degas à travers son intérêt constant pour le noir et blanc, qu’il exprime par l’estampe et la photographie, mais aussi par le dessin et la peinture.

Mais aussi les oreilles, zone hautement érogène, les liseuses Vivlio, une liquidation judiciaire...