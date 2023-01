Newsletters

Un ouvrage pour élèves de 6e et 5e, en lice pour un prix littéraire, destiné aux élèves collège, le tout frappé du sceau de la maison Gallimard... de quoi convaincre, les yeux fermés ? Non : le livre a horrifié des enseignants d'un collège privé qui interpellent l’éditeur sans ménagement. En cause, une scène de viol, rédhibitoire pour ces professeurs et documentalistes qui évoquent une trahison de la maison.

Avec le rachat de Chapitre.com par le groupe Nosoli, l'offre de livres d’occasion dans les librairies Decitre et Furet du Nord se pressentait. Dans le courant du premier semestre, des espaces dédiés à ces ouvrages de seconde main seront bien aménagés dans les librairies physiques des deux chaînes. En parallèle, la structure basée à Lille recevra le label, société à mission, en inscrivant des engagements sociaux, environnementaux et sociétaux dans leurs statuts.

Consommer de manière plus responsable fait partie de vos résolutions pour la nouvelle année ? Bravo. My Fair Book deviendra alors un de vos alliés. Lancée en octobre 2022 par Patricia Farnier et Julie Rovero, la plateforme se présente comme une alternative au pilon. Et ce, en offrant seconde chance et une durée de visibilité accrue aux textes menacés de destruction.

Le cinéaste et auteur Paul Vecchiali est décédé ce mercredi 18 janvier. Il laisse derrière lui une cinquantaine de films, ainsi que de nombreux livres, dont, Chansons et poèmes de Paul Vecchiali, publié en 2021 dans la collection « Eléphant blanc ». De l’émotion, certes. De l’affliction aussi. Mais le sentiment que tout est accompli, en quelque sorte. Réaliser autant, côtoyer Godard, Demy, Rohmer, de grandes actrices toute sa vie durant ou presque, avant de tirer sa révérence, a quelque chose de magique, d’enviable.

