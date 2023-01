Newsletters

Faut-il discuter avec Poutine ? Qui décide qui est fréquentable et qui ne l’est pas ? Sur quels fondements ? Libye, Turquie, Tchad, Biélorussie, Brésil, Palestine, Mali, Colombie, Iran, Corée du Nord : un tour du monde des relations diplomatiques impossibles.

C’est par une nuit de forte chaleur que la police de Gotham City décide de transporter EMP, un des plus puissants méta-humains de la ville, de sa prison d’Arckham à un centre situé à l’autre bout de la ville. Mais le convoi est intercepté sur le chemin tandis que la ville subit une panne de courant généralisée qui plonge tous les quartiers dans une nuit noire, à l’image du chevalier qui veille et tentera de ramener le super-vilain avant que celui-ci ne fasse des dégâts considérables.

On connaît les plus célèbres titres de cette fascinante gueule, Raphaël. Après l’énorme carton de son 3e album, Caravane, il évolue vers des productions plus exigeantes. Son beau visage gagne en distinction, et ce touche-à-tout rejoignait son écrivain de père avec un premier recueil de nouvelles, Retourner à la mer. Cinq ans plus tard nous parvient son premier roman, Avalanche.

Le récit d’une folle aventure en canoë sur les courants du Yukon, au cœur des forêts de l’Alaska et à la merci des ours.

Mais aussi les frontières fantômes, le grand retour de Dash Shaw, une généalogie de femmes, des avant-parutions, des avant-critiques, des extraits, et bien plus à découvrir...