Newsletters

Présentant ses vœux au monde de la culture et à la presse, la locataire de Valois visait à l'assentiment universel et la paix sociale : « Je ne voudrais plus entendre que les actions du ministère sont centrées à Paris. C'est faux ! », assure-t-elle, avant de présenter, littéralement, des vœux pour 2023. Mieux que des bonnes résolutions ? On le concluera en fin d’année. Car au-delà des projets et intentions, le contexte socio-économique demeure sensible. De quoi justifier une approche un brin tragique.

À l’occasion de la parution prochaine de son dernier ouvrage, Modernité du livre (éditions Double ponctuation), nous avons échangé avec Olivier Bessard-Banquy, spécialiste de l’édition contemporaine et enseignant au Pôle des métiers du livre à l’université Bordeaux Montaigne.

Ce lundi on votait, à l’Académie Goncourt. La réélection de Didier Decoin, en poste depuis 2020, était tout sauf assurée. Les raisins de la colère au sein de l’institution ont mûri àl'automne : l’annonce des finalistes du prix, à Beyrouth, a provoqué un schisme – ceux qui s’y sont rendus et ceux qui ont refusé. Et ce, après des propos virulents du ministre libanais de la Culture, Mohammad Mourtada.

En 2021, Hillary Clinton publiait un thriller politique, État de terreur (trad. Lori Saint-Martin et Paul Gagné) avec l’écrivaine canadienne Louise Penny. Elle n’était en réalité pas la première du couple à co-signer un ouvrage : Le Président a disparu et La fille du président (trad. Dominique Defert) furent co-écrits par son Bill de mari, en collaboration avec James Patterson. Mais la « stylométrie » révèle que Patterson a probablement rédigé la majeure partie des textes…

Mais aussi un nouvel éditeur officiel du Paris Saint-Germain, Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson adapté, l'ombre d'un tableau...