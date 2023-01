Newsletters

L’histoire a retenu les carnets du génie italien, Léonard de Vinci, pour leur rédaction si spécifique. Inspirant ? Certainement, car à quelques siècles de distance, un comptable italien a obtenu un record étonnant. Celui du plus grand nombre de livres dactylographiés à l’envers. Une occupation qui risque de perturber profondément la génération Z…

Les centaines de millions à dépenser pour acquérir le groupe Editis focalisent les préoccupations. Un enjeu économique auquel le devenir des salariés reste éminemment corrélé, sans attirer autant l’attention. Mi-décembre, les représentants syndicaux avaient élaboré un cahier des charges, listant leurs conditions à cette reprise. Mais un problème d’agenda a contrarié la présentation à la maison mère, Vivendi.

Cette semaine, dans La Grande Librairie, des livres, des mots et des pulsions de vie ! Que faire face à l'inconsolable ? Comment composer avec la perte ? Dans quelle mesure peut-elle même, si on l'embrasse ou si on l'écrit, nous aider à mieux vivre ? Réponses, lumineuses, avec Adèle Van Reeth, Jérome Garcin, Vinciane Despret et Amandine Dhée.

En Iran, une bonne partie de la population s'est retrouvée visée par des mesures de répression, après les manifestations pour les libertés civiles commencées en septembre 2022. Les artistes sont toutefois particulièrement ciblés, afin de produire des exemples dissuasifs : Ali Asadollahi, poète, est ainsi détenu depuis plus de deux mois, sans aucune explication.

Mais aussi l'édition indépendante est-elle soluble dans la pandémie, la Bibliothèque royale de Belgique accueille la Loterie Nationale, un chiffre qui réconforte....