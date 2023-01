Newsletters

On connaît la chanson, ses paroles et son refrain : ne pas juger un livre sur sa couverture, ouvrir avant de critiquer (si seulement…), attention aux préjugés, etc. Quand le monde moderne pousse à sortir de sa « zone de confort », voire de se « mettre en danger », pour le lecteur, qu’est-ce à dire ? Passer de Paul Valéry à Thomas Piketty ? Peut-être bien… mais pas seulement.

La lecture aide à lutter contre l’illettrisme, le décrochage scolaire, le repli identitaire et la violence scolaire. Mais l'étude PIRLS (Programme International de Recherche en Lecture Scolaire) montrait qu'en 2016 la compréhension à la lecture des élèves belges francophones, à 9 ans, ne dépasse pas le niveau de compétence le plus élémentaire pour 35 % d’entre eux. L’enjeu de la lecture pour tous est donc de taille.

À l’instar des prix littéraires de l’Assemblée nationale et du Sénat, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) lance son prix littéraire « FUTURS ». Il valorisera un ouvrage traitant des enjeux économiques, environnementaux, sociaux et sociétaux paru au cours de l’année écoulée.

La prochaine élection sous la Coupole se déroulera le 9 mars prochain, a décidé l'Académie française au cours de la séance du jeudi 12 janvier dernier. Les deux derniers favoris pour le fauteuil 19, Frédéric Beigbeder et Benoît Duteurtre, n'avaient pas convaincu les Immortels.

Mais aussi une bibliothèque de Chine qui renoue avec la tradition, après les polémiques, les réimpressions, En Traits Libres, la librairie de BD alternatives à Montpellier...