L’Étude de Harvard sur le « Développement des Adultes » est l’étude continue la plus longue et la plus rigoureuse jamais réalisée sur le bonheur, la santé et la longévité : 724 individus étudiés pendant près de 80 ans. The Good life nous apprend à être véritablement heureux.

Après I am the Eggman, José Parrondo revient avec un second volume des aventures absurdo-surréalistes de son héros ovoïde à courtes pattes, j’ai nommé Eggman.

Les éditions Glénat, qui publient depuis 2000 la saga One Piece d'Eiichirō Oda, annoncent les parutions, en 2023, des deux tomes de One Piece Épisode A. Derrière ce nom de code, la réunion de deux mangakas d'envergure, Oda, donc, et Boichi, dessinateur coréen derrière Dr. Stone et Sun-Ken Rock...

Magicien alcoolique, punk désabusé, mélancolique et cynique, John Constantine se confronte aux forces occultes et démons en tous genres pour protéger le monde de machinations diaboliques ou d’attaques plus personnelles et pernicieuses.

Mais aussi un fait divers qui n'en est pas un, une chasse à ses propres souvenirs, l'intelligence artificielle, des avant-parutions, des avant-critiques, des extraits, et bien plus à découvrir...