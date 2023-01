Newsletters

Le grand lyrique devant l’éternel, Patrick Grainville, a trouvé depuis quelques romans, un sujet propice à ces fulgurations : la peinture. Falaise des fous racontait une France par l’entremise du face à face entre Claude Monet et Gustave Courbet sur les falaises d’Etretat, Les Yeux de Milos, le triomphant Picasso et le torturé Nicolas de Staël sous le soleil d’Antibes. Trio des Ardents relate cette fois-ci une soixantaine d’années par le prisme de trois artistes vibrants.

Écrivant depuis l'État du Tennessee, dans le sud des États-Unis, Susan Meachen s'est fait un petit nom dans la catégorie Romance, avec ses ouvrages autopubliés. En septembre 2020, sur le réseau social Facebook, un message fait part d'une triste nouvelle : la mort de la romancière. En ce début d'année 2023, Meachen elle-même révèle la supercherie : sa famille l'aurait poussé à simuler son suicide, « pour son bien ».

Romancier, scénariste, le Britannique Hanif Kureishi est âgé de 68 ans. Et en fin de semaine passée, il a vécu une douloureuse aventure. Il est rentré à son appartement, vendredi soir, a senti comme un engourdissement et réveillé quelques minutes plus tard, « dans une mare de sang », indique-t-il. Si sa vie n’est pas en danger, les séquelles s’annoncent très lourdes.

L’écrivain Russell Banks est décédé ce dimanche 8 janvier des suites d’un cancer à l’âge de 82 ans. Ardent militant démocrate et dénonciateur sans concession des dérives des États-Unis, son œuvre n’en est pas moins puissamment ancrée dans une tradition américaine. En France, sa vingtaine de textes de fiction et de non-fiction a été publiée chez Actes Sud.

