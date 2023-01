Newsletters

Quiconque parcourt nos colonnes l'a constaté : ActuaLitté attache la plus grande importance à ce que l’information objective et plurielle du public soit respectée. Des règles déontologiques gouvernent notre profession, à raison : notre journal se fait un devoir de les suivre.

Arnaud Gallais multiplie les appels, alors que s’approche le festival de la bande dessinée d’Angoulême. Dans une lettre ouverte, le cofondateur de Be Brave France et du collectif Prévenir et Protéger revient sur la programmation de l’événement. Alors que le Parquet de Nanterre vient d’ouvrir une enquête, Arnaud Gallais propose de profiter de l’occasion pour sensibiliser le plus grand nombre.

Bastien Vivès fera l’objet d’une enquête pour diffusion d’images pédopornographiques. Glénat et Les requins marteaux, ses deux maisons d’édition sont également mises en cause. Elles sont à la manoeuvre pour trois de ses ouvrages problématiques : Petit Paul (Glénat, 2018), La décharge mentale (Les requins marteaux, 2018) et Les Melons de la colère (Les Requins marteaux, 2011).

Fin décembre, Michel Houellebecq se distinguait par une nouvelle diatribe anti-islam dans un entretien des plus alarmistes avec l’essayiste, Michel Onfray, dans les colonnes de la revue Front Populaire. Selon l’auteur, les musulmans, entre autres, « volent » et « agressent » les « Français de souche ». En réaction à ses réflexions de haute volée, La Grande Mosquée de Paris décidait de porter plainte contre l’écrivain. Après une rencontre avec ce dernier, le recteur a finalement renoncé à son action en justice.

