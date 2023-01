Newsletters

Il fallait le talent de Jean-Marc Rochette pour imaginer un récit qui mêle de façon aussi limpide deux drames majeurs qui ont ravagé la France et, plus largement, le monde : la boucherie de la Première Guerre mondiale et le divorce irrémédiable entre la nature et l'homme, ce dernier mettant tout en œuvre pour exploiter et détruire la première. Une ourse, un soldat, une peintre : voilà le trio détonant de cet album qui ne s'oublie pas facilement.

« Ce matin-là, le violeur était assis à quelques mètres de la victime », dans cette salle de la Cour d’appel où était censé être jugé le mari de sa mère pour avoir, pendant les absences de celle-ci, abusé d’elle. De nombreuses fois. Alors qu’elle avait seulement sept ans.

« Les citoyens ne sont plus que comme les ouvriers d’un vaste atelier, où le maître a réparti le travail de telle sorte que chacun d’eux ne doit voir qu’une pièce de la machine dont il ne connaîtra pas l’ensemble, et qu’il n’a pas besoin de connaître. »

Après avoir étudié les relations troubles de l’enquêteur et de son sujet dans l’éblouissant Journaliste et l’assassin, Janet Malcolm, figure emblématique de la littérature du réel, propose dans La Femme silencieuse une méditation sur l’art de la biographie.

Mais aussi la terre quelques millénaires après notre ère, une monstrueuse féérie, une des politiques les plus innommables des États-Unis, des avant-parutions, des avant-critiques, des extraits, et bien plus à découvrir...