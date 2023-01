Newsletters

Éclipsés ces dernières années par les livres audio et numérique, les ouvrages en braille restent un support crucial pour l'accès des personnes aveugles et malvoyantes à la lecture. Ces imposants volumes, très coûteux à produire, seront pourtant proposés à un tarif correspondant au « prix unique du livre », dès ce 4 janvier. Une prouesse et une garantie d'accès rendues possibles par le Centre de Transcription et d'Édition en Braille (CTEB) de Toulouse.

En novembre 2022, les éditions Michel Lafon ont publié le livre Poster Girl, de Veronica Roth (trad. Alice Delarbre). Pour la couverture de ce roman, la maison a eu recours à une Intelligence artificielle — un procédé qui a provoqué de nombreuses levées de boucliers. Pour certains, la méthode révélait un mépris à l’égard des professionnels de l’illustration. Elsa Lafon, directrice générale, revient sur une polémique montée en épingle. Et qui aurait nécessité un peu plus de recul.

Située rue Saint-Jean, au cœur du quartier historique du Vieux Lyon depuis 1973, la librairie Diogène est menacée. Au sein de cet immeuble historique où elle possède près de 300 m2, la boutique est sous le coup d’une procédure d’éviction. Elle fait suite au rachat du bâtiment par un important groupe immobilier lyonnais, Maïa, en 2018. Au pied du mur, les propriétaires ont lancé une pétition.

Peter Kidd, chercheur britannique indépendant, a vécu une étrange fin d'année 2022... La veille de Noël, il publie sur son blog personnel différents éléments qui pointent un plagiat des textes qu'il rend disponible en ligne. Une maison d'édition scientifique, Receptio, semble s'être accaparé son travail, en l'attribuant à une autre autrice...

