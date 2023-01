Newsletters

Les Souffrances du jeune Werther (1774), premier roman de Goethe et succès inaugural de l'auteur allemand, fournit un précédent célèbre : sa popularité aurait suscité une vague de suicides en Europe. L'éternelle question de l'influence d'une œuvre de fiction sur son public resurgit au Québec : le ministère de la Santé a déconseillé la lecture d'un ouvrage aux adolescents, craignant une incitation au suicide.

Sarah Andersen débuta sa carrière de dessinatrice à 19 ans, principalement à travers Facebook. C’était en 2011 et le début de son webcomic s’articulait avant tout sur l’humour et le partage de ses combats du quotidien. Le succès qu’elle n’avait qu’espéré vient rapidement : l’identification à son personnage féminin accéda au rang de phénomène viral. Un peu trop. Surtout que l'Alt-Right s'est appropriée son trait et ses histoires, pour les changer en instrument de propagande.

Prix Nobel de littérature 2014, l'écrivain Patrick Modiano, âgé de 77 ans, a été fait Commandeur de la Légion d'Honneur à l'occasion de la fin d'année 2022. Il est accompagné, au sein de cette promotion, par d'autres confrères et consœurs auteurs.

Une chose est certaine, les adaptations de romans et de bande dessinée en séries font la joie des internautes, mais pas vraiment comme le souhaiteraient les producteurs... La préquelle de Games of Thrones, House of the Dragon, d'après les livres de G.R.R. Martin, est la série la plus piratée sur les sites de torrent en 2022. Suit une production grandement inspirée de l’œuvre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux: Les Anneaux de Pouvoir.

Mais aussi des auteurs unis, Shakespeare mis à l'honneur, la mort du mangaka Gosaku Ota...

