L’année commence fort, alors que la Chine flanque la trouille au monde entier, que l’Europe tente de trouver des réponses communes et collégiales et que la guerre en Ukraine se poursuit sans relâche. L’arrivée de la Croatie comme 20e État à adopter l’euro ne changera pas grand-chose, pas plus que ce nouveau timbre que propose La Poste…

Autant se tourner vers les livres, sources d’ineffables réconforts, agacements et autres moments personnels dans tous les cas. Alors plutôt que 2023, tant pis pour moi, tant pis pour toi, célébrons une nouvelle année de lectures. 2023, sur les sons mélodieux de Marvin Gaye qui nous prête ce titre, Sexual reading…

Sujets en vrac ? La mort de feu Benoit XVI, pape le plus prolifique de par le nombre de parutions. La consécration de Valérie Perrin, qui pour son troisième roman, Trois, prend la tête des ventes de livres de poche sur 2022, devant Guillaume Musso.

Et puis, les affaires courantes…

Bonne année à venir, la rédaction de ActuaLitté est prête à repartir, en votre compagnie.