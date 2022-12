Newsletters

L’année touche à sa fin, mais l’information n’en a manifestement pas pris conscience. Et 2023 débutera pour Michel Houellebecq avec un passage devant la justice pour des propos plutôt déplaisants à l’égard des musulmans, accusés de voler le travail des Français de souche… De mieux en mieux.

L’affaire Dargaud, que ActuaLitté avait dévoilée, laisse le coauteur de la bande dessinée, Jean-Marc Jancovici, relativement de marbre. Il répond dans nos colonnes à ce vrai-faux erratum envoyé aux libraires. « Et, incidemment, si je devais poursuivre en justice les auteurs d’affirmations fausses me concernant je devrais y passer mes journées », assure-t-il.

Côté Inteforum, un rapport détaille une situation complexe du côté des Relations éditeurs. Harcèlement, comportements inappropriés étaient dénoncés par le CSE. En exclusivité, voici les conclusions du cabinet chargé de cet audit.

Et on parle des prix littéraires internationaux, du voyage de Marc Roger qui se prépare et des archives volées en Belgique qui retrouveront prochainement la France.

