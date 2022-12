#ActuaLittéAime

#Actualitteaime : un mille-feuille du réveillon

#ActuaLittéAime de réveillon, et logiquement plus riche que d’habitude. Pas de livre de Noël, qui vieillit mal comme une fleur dès qu’il fait plus froid. Du solide à la place, avec une double ration d’Histoire, entre l’Incorruptible et les mondes mystérieux de l’islam médiéval. Mais également un beau livre de photographie qui raconte le XXe siècle et ses femmes géniales fortes ou coquettes. Ou encore du dessin avec les nouvelles aventures de Doctor Strange et le premier tome d’un shojo au titre évocateur...