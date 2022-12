Newsletters

Une liste de 53 ouvrages a été transmise aux bibliothèques moscovites quelques jours avant Noël par l'administration russe. Des livres signés Haruki Murakami, Jean Genet ou encore Stephen Fry, qu'il convient de retirer des étagères en vertu de la dernière loi homophobe portée par le gouvernement de Vladimir Poutine. Une censure étatique qui s'inscrit dans un mouvement plus large et accompagne le conflit avec l'Ukraine.

Ce 23 décembre, la commission d’enquête de la Chambre des représentants sur l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021 rendait son rapport final. Elle recommande l’inculpation de l’ancien président, Donald Trump, par le Département de la Justice, pour, entre autres, « conspiration ». Dès la publication officielle du texte de 845 pages, un certain nombre d’éditeurs se sont rués sur les précieuses conclusions, avec une ambition : être les premiers à commercialiser le document...

Par un arrêté de Rima Abdul-Malak daté du 23 décembre dernier, le directeur de la Drac de Corse, Franck Leandri, en poste depuis 2018, est reconduit dans ses fonctions pour une durée d'un an supplémentaire. La fin de son mandat est ainsi fixée au 15 janvier 2024.

Après le succès rencontré par Keanu Reeves et son projet BRZRKR, un autre acteur hollywoodien tente l'aventure du 9e art. Wesley Snipes cosigne en effet The Exiled, avec Keith Arem et Adam Lawson, tandis que Gabriel Santos et Valentina Bianconi se chargent des dessins et de la couleur. Le récit met en scène un certain Niles “Roach” Washington, détective chevronné...

