Répéter un mensonge a des vertus pédagogiques amplement reconnues - en particulier pour alimenter la désinformation. La double direction de Plon a ainsi tourné au manichéisme de bon aloi : les gentils face aux méchants. Confortable ? Surtout pour les médias prompts à brasser le vent d’une affaire montée en épingle.

Des tentatives qui se multiplient d’interdire un certain nombre d’ouvrages jugés « obscènes » dans les écoles et les bibliothèques publiques, une OPA qui finit en procès anti-trust et en changement de la direction historique, ou encore une grogne syndicale jamais vue dans une nation qui n’y est pas habituée, l’année 2022 du livre aux États-Unis a été clairement des plus mouvementées…

L’auteure de L’élégance du hérisson publie le deuxième tome d’un diptyque ayant pour décor la ville de Kyoto. Elle nous a confié ses envies et ses réflexions au cours d’une rencontre à Villefranche sur Saône.

La prochaine exposition de la galerie Barbier est consacrée au dernier album de Blutch : La mer à boire, paru aux éditions 2024. Le vernissage aura lieu le jeudi 5 janvier de 18h à 21h en présence de l'artiste.

Mais aussi des retrouvailles, un syndrome du livre, le programme culturel des Hauts-de-Seine...

Excellentes lectures.