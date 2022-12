Newsletters

Elle est partie, laissant derrière elle une bibliographie considérable : Françoise Bourdin, disparue brutalement, restera l’une des romancières les plus lues autant que boudée par les médias. Au mieux, eut-elle droit à un article de l’AFP la présentant comme une quasi-inconnue.

Peut-être de l’intelligentsia parisienne — Le Masque et la plume découvriront son existence dans les prochaines semaines ? Hommage à une grande dame, aux livres passionnés.

Ce monde moderne, qui oppose éditeurs aux influenceurs et à l’intelligence artificielle : qu’en attendre ? Hmmm… ne posez pas la question dans l’attente d’une véritable réponse, c’est mieux.

Côté édition, deux nouvelles collections approchent en 2023 : chez Hachette, du roman graphique, chez La Martinière, des essais engagés et incisifs. Le tout pour jeunes lecteurs et Young Adults : parler de la société, oui, en des termes susceptibles de plaire aux adolescents ? Mieux encore.

Et de la censure, frappant les ouvrages LGBT, des conflits ouverts entre auteurs et éditeurs au Québec et d’autres choses encore…

Excellentes lectures.