Quelques jours désormais nous séparent de 2023, nouvelle année tant espérée, histoire de clore un 2022 pas si réjouissant. Sauf peut-être pour le romancier suisse : Joël Dicker prend la tête des meilleures ventes et de loin, laissant derrière lui un Guillaume Musso détrôné une fois de plus. Analyse et chiffres en exclusivité dans nos colonnes.

Et pour aider à passer le temps, nous vous offrons d’entrer dans une bibliothèque secrète, habilement dissimulée derrière une armoire presque magique.

Autre motif de lamentation ou de réjouissance : l’opération de ménage lexical que Mattel entreprend pour son jeu Scrabble. Trop de vilains mots qui seront désormais interdits de séjour lors des tournois francophones internationaux.

Autre volet linguistique, cette fois piloté par Érik Le Vert Orsenna : une mission confiée par le ministère de la Santé, pour réfléchir au vocabulaire autour de la fin de vie. Crucial, pour dépassionner le débat ?