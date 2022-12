Newsletters

En mars dernier, les ministres de la Culture et de la Justice, Roselyne Bachelot et Éric Dupond-Moretti, initiaient le Prix Goncourt des détenus. À l’initiative du Centre national du livre (CNL) et de sa présidente, Régine Hatchondo, et des services pénitentiaires de l’État, cette nouvelle récompense porte une ambition : la réinsertion par la lecture.

Pour clore l’année, l'émission Écrire diffuse un entretien inédit enregistré par Aurélie Lévy avec Patrick Deville, il y a un an, jour pour jour, alors même qu'il recevait le Grand Prix de Littérature de l'Académie Française pour l'ensemble de son oeuvre. Et quelle œuvre !

Des financements qui se réduisent ou se fragilisent : le devenir des salons et festivals littéraires en France préoccupe vivement La Sofia. L’organisme organisera les 16 et 17 mars prochains des Etats généraux, considérant la nécessité de préserver la richesse des offres à travers territoire… autant que les difficultés auxquelles se heurtent les organisateurs.

Si vous aimez la lecture, mais pas les surprises, vous pouvez toujours essayer de deviner quel(s) livre(s) on va vous offrir à Noël en fonction des meilleures ventes de la semaine. Vu les chiffres, il y a fort à parier que ce sera une bande dessinée...

Mais aussi des enchères, le Ghibli Park, Mario Vargas Llosa sauvé du stalinisme par la littérature...