Le dossier opposant l’écrivain franco-sénégalais El Hadji Diagola à Michel Houellebecq avait été jugé irrecevable en mai dernier. Le tribunal de Paris renvoyait l’auteur et son avocat, estimant les éléments insuffisants pour une plainte en contrefaçon. Mais le conseil avait interjeté appel et une audience de plaidoiries se tiendra ce 15 février 2023. Rebond ou ultime sursaut ?

Parue en octobre 2021, signée par Christophe Blain, Jean-Marc Jancovici et Clémence Sapin, la bande dessinée Le monde sans fin s'est constituée une place de choix au sein des meilleures ventes. « Aidé » par la crise énergétique, le titre propose une analyse et des solutions à des défis environnementaux et sociaux, autour de la production nécessaire pour maintenir un certain niveau de vie. Des suggestions qui sont loin de convaincre d'autres participants au débat... Lequel s'étend aux librairies.

Un « Géant » a fait le déplacement au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, au début du mois de décembre, depuis les Hauts-de-France. Ce jeune collectif de maisons d'édition de la région entend mutualiser les compétences et les moyens, pour voir plus loin et se faire voir de plus loin encore. Le tout, dans un contexte difficile pour les « petites » structures.

Humensis, groupe d’édition français spécialisé dans la diffusion du savoir et des connaissances, annonce aujourd’hui une modification de sa structure de gouvernance et de ses organes de direction. Et confirme des informations diffusées la veille, concernant les membres de son conseil d'administration.

