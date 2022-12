Newsletters

L'année 2023 marquera le centième anniversaire de la disparition de Jacques d’Adelswärd-Fersen, auteur d’une vingtaine d'ouvrages et créateur d’Akademos, la première revue homosexuelle française (1909). Le 7 novembre 1923, il prenait congé de tout et tous, en avalant une forte dose de cocaïne dans sa demeure de Capri. Et laissait derrière lui une œuvre presque inachevée.

À milan, deux tueurs travaillant pour des mafias locales et concurrentes vont être amenés à croiser leur route. Habitué des polars bien ficelés, Igort (5 est le numéro parfait) revient à ses amours en développant une œuvre poétique qui convient à merveille aux craies de son compatriote Andrea Serio.

Fin des années 1880, quelque part dans les Pyrénées, au fond d’une vallée sauvage de la Catalogne espagnole, à deux pas de la frontière avec la France, Ric-Ric a trouvé une sorte de répit aux tracasseries et aux poursuites policières de Barcelone où, entre deux larcins, il se faisait l’apôtre d’une révolution anarchiste à l’issue de laquelle les riches auraient disparu, l’autorité et la hiérarchie aussi et tout serait à tout le monde dans une société égalitaire magnifique…

2019, Tchoupov, petite ville imaginaire de la province russe, est empoisonnée par une décharge où s’entassent les ordures de toute la province. L’air est devenu irrespirable, les habitants vivent calfeutrés, filtrent l’eau, parfument leurs appartements à grand renfort d’eucalyptus, portent des masques pour affronter la pestilence qui a envahi les rues. Tchoupov pue, Tchoupov meurt. Et le maire vient d’être arrêté pour corruption.

