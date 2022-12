Newsletters

« Si la vérité blesse, c’est la faute de la vérité », assurait le frais ministre de l'Économie lors d’une conférence de presse. Mai 2004, Nicolas Sarkozy prenait fraîchement ses quartiers à Bercy et l’Élysée était encore loin. Depuis, et sans rouler des épaules — plutôt des mécaniques — le voici prodigue de conseils aux professionnels du livre. Administrateur du groupe Lagardère, donc de Hachette Livre, la fonction lui donnerait des ailes ?

Proposer des lectures pour tous, telle est la mission fondamentale de MOBiDYS, qui apporte sa pierre à l'accès aux textes en réalisant des adaptations numériques et imprimées à destination des élèves, de l'école primaire aux lycées, atteints de troubles DYS. Anne Thay, responsable du développement et des partenariats, est revenue avec nous sur les évolutions et projets de la société nantaise.

Malgré une annonce - rapidement démentie - de la suppression de la police des moeurs, la liberté d'expression, en Iran, reste couverte par une chape de plomb. L'interpellation de l'actrice et traductrice, Taraneh Allidousti, témoigne de la fragilité des droits humains dans le pays. Les Nations Unies ont tapé du poing sur la table pour obtenir la libération de plusieurs auteurs.

Après avoir purgé la quasi-totalité de sa peine de 5 années de prison, l'éditeur égyptien Khaled Lotfy (aussi orthographié Khaled Lutfi) a pu retrouver ses proches le 19 novembre dernier, indique l'Union internationale des éditeurs. Il avait été condamné en 2019 pour divulgation de secrets militaires et propagation de fausses rumeurs.

