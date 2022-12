Newsletters

Près d’un an et demi qu’auteurs et éditeurs ont tenté de trouver des solutions d’entente à travers de multiples négociations professionnelles. Après l’accord de novembre 2014, Pierre Sirinelli était de nouveau mandaté pour accompagner les organisations dans leurs échanges. Objectif : faire évoluer le cadre juridique des relations contractuelles. Et, surprise, non pas simplement sur cinq points, mais bien six.

Le mandat de l’actuel directeur général d’Humensis, Frédéric Mériot, touchait à sa fin au 31 décembre. Le conseil d’administration, comme prévu, a tout juste acté le changement de statut de l’entreprise. Et en découle la nomination des membres du directoire, par le Conseil d’administration. Comme prévu, Muriel Beyer, directrice générale adjointe, en fera partie.

Le 14 novembre dernier, l'opération « Un livre acheté, un livre d’un auteur valaisan offert » était lancée par les autorités cantonales afin de soutenir les librairies du Valais dans l’après-Covid. Problème, deux grands groupes, Payot et Fnac, n’ont pas été inclus dans la procédure. Après l’annonce d’un recours auprès du Conseil d’État porté par Payot SA, le Grand Conseil du canton a voté, ce vendredi 17 décembre, un « postulat urgent » soutenu par le Parti libéral-radical (PLR). Changement de braquet ?

Les Libraires indépendants de Nouvelle-Aquitaine lancent l’application pour smartphone Lina, qui permet en quelques secondes de savoir dans quelle librairie, autour de soi, le livre que l’on cherche est disponible, de le réserver et/ou de le commander. Le déploiement de cette nouvelle application a été soutenu en mai 2021 par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, à hauteur de 28.150 euros. 110 librairies et plus de 1,7 million de titres y sont référencés.

