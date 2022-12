Newsletters

La révolution complète approche et en janvier prochain, nombre d’auteurs entreront dans le domaine public : des œuvres versées dans le patrimoine commun, au service d’une culture mise en partage. Deux figures majeures en ressortent : Paul Eluard et Charles Maurras, et bien d’autres avec eux, dont certains primés…

Justement, ces prix littéraires, données à l’appui, les voici décortiqués pour mesurer leur incidence sur les ventes d’ouvrages. Du Goncourt au prix Wepler, petit exercice d’analyse, dans notre podcast avec Edistat, Onde et chiffres.

Autre regard, au terme de quatre mois d’une Grange librairie nouvelle formule, avec Augustin Trapenard : 63 auteurs conviés, leur ouvrage avec eux, pour une trentaine de maisons d’édition. Qui a son rond de serviette sur le plateau ? Réponse dans notre enquête.

Auteurs, toujours, avec un triste rebondissement dans le scandale qui emporte Bastien Vivès : Jean-Marc Rochette annonce qu’il quitte la bande dessinée, manifestement écœuré. Les raisons d’une séparation où le cœur n’y est plus.

