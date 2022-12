Newsletters

Dans les vitrines de neuf librairies féministes de France fleurissent les collages censurés par la police niçoise, il y a quelques jours. « On ne nous bâchera pas. On ne vous lâchera pas », clame-t-on sur les réseaux sociaux. La révolte se poursuit en soutien à l’établissement engagé Les Parleuses.

La période des fêtes rime avec surcharge d’activité dans les librairies : le livre, régulièrement cité comme cadeau favori des Français, décembre met les libraires en liesse. Certes, 2022 sera moins explosive que les années passées, placées sous le signe du Covid. Mais surtout, de vilaines contraintes logistiques ajoutent une couche de labeur, dans une période qui n’en manque pas.

À Paris, l'avenir de l'historique bibliothèque Fessart, dans le 19e arrondissement, inquiétait agents, syndicats et même élus de la capitale. L'ouverture d'une médiathèque James Baldwin de 2500 m2, en 2024, laissait craindre un abandon de l'établissement centenaire. La mairie de Paris écarte une fermeture, mais confirme l'exercice de missions de Fessart par la médiathèque Baldwin.

Les téléspectateurs ont voté : ce 15 décembre, France Télévisions a révélé le palmarès des livres préférés des Français, mené par Virginie Grimaldi et son ouvrage Il est grand temps de rallumer les étoiles, paru en 2018 aux éditions Fayard. L'autrice française est suivie par le Japonais Eiichirō Oda et sa saga One Piece, puis par la Britannique J.K. Rowling, avec Harry Potter.

