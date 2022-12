Newsletters

Attendu en librairie le 29 septembre dernier, Le fin mot de l'Histoire en 200 expressions décapantes, livre coécrit par Nathalie Gendrot et Guillaume Meurice, n'a jamais vu le jour aux éditions Le Robert. Les coauteurs avaient dénoncé un blocage opéré par Editis, en raison d'éléments ayant déplu à la direction du groupe et à son propriétaire, Vincent Bolloré. En réponse, le groupe éditorial pointait des risques de contentieux liés à des propos de l'ouvrage. Ce dernier paraîtra finalement chez Flammarion, propriété d'un concurrent, Madrigall.

Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême annonce, dans un communiqué, l'annulation de l'exposition consacrée à l'œuvre de l'auteur-dessinateur Bastien Vivès, au cœur d'une intense polémique depuis plusieurs jours. Les créations et les propos de ce dernier, relatifs à l'inceste et à la pédopornographie, ont été rappelés, mais l'organisation du festival évoque avant tout des « menaces » contre le principal intéressé.

L’État ne se laissera pas impressionner par la fronde de quelques sénateurs : signataires d’une lettre réclamant que l’on ne sacrifie pas les festivals culturels de l’été sur l’autel des Jeux olympiques 2024, ces derniers tentaient un passage en force. Le ministre de l’Intérieur et ses consœurs de la Culture, des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques ont remis tout le monde sur la ligne de départ, en adressant aux préfets une circulaire limpide…

La maison de vente aux enchères Hansons, dans le comté de Staffordshire en Angleterre, organise un événement de Noël pas comme les autres. Entièrement consacré aux livres rares, il aura lieu le 16 décembre prochain. De nombreux lots défileront, dont une version bien particulière d'un titre de la saga Harry Potter, mais également une première édition américaine du Hobbit ou encore des œuvres de jeunesse de Roald Dahl.

Mais aussi Payot en Suisse, Grégory Rateau, des inédits de Desnos, le true crime...