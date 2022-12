Newsletters

Anthony Passeron réveille les sombres secrets du passé des Enfants endormis. Prix Wepler de la Fondation la poste, c’est à grands coups de bobine en super 8 que l’auteur démêle un présent de silence. Pas question de colère ou de récit de vengeance. Il ne s’agit que de comprendre, reconstituer une vérité qui a été égarée en chemin.

Chez Nobinobi, on découvre le premier tome de The Chilling Dead. Le manga nous invite à un petit tour dans les limbes aux côtés du squelette Bonzo. À la tête d’une agence de détectives, mais faute de meurtre chez les morts, il rend service au voisinage à l’aide de sa bande de monstres. Du vampire à la momie en passant par le loup-garou et la gorgone, il y en aura pour tous les goûts.

Jean-Marc Rochette est de retour avec la Dernière reine pour un voyage dans le Vercors. Histoire multimillénaire où s’entrecroisent les destins des humains à l’âge de pierre et celui d’Édouard Roux. Un récit qui ouvre à la beauté de certaines âmes et de la nature de par les images pleines de vie et de forces dépeintes par l’auteur.

Cette semaine on suit également Nathan, dans les tréfonds de la cité de Mordew, prêt à tout pour combattre l’accablement de sa mère face à la terrible maladie de son père. Une épopée dark fantasy pour un premier roman traduit en français d’Alex Phelby.

Mais aussi des avant-parutions, des avant-critiques, des extraits, et bien plus à découvrir...