Newsletters

En visite à Nice le 9 décembre dernier, la venue de Gérald Darmanin a entraîné un étrange manège devant la librairie engagée Les Parleuses. L’établissement, faisant face au futur hôtel des polices, a vu ses vitrines recouvertes de draps noirs le temps de la visite du ministre de l’Intérieur. Elles arboraient jusqu’alors des messages et collages féministes. Les gérantes de la librairie, Anouck Aubert et Maud Pouyé, crient à la censure.

Amazon et cinq éditeurs américains sont au cœur d'une procédure judiciaire depuis plusieurs mois. Un cabinet d'avocats a porté plusieurs plaintes contre la multinationale et les maisons d'édition, reprochant une « entente » visant à maintenir artificiellement les prix des livres numériques à des niveaux élevés. Amazon et les éditeurs réfutent encore et toujours cette accusation.

Adopté en France sous le nom de Pass Culture, l’outil originaire d’Italie — Bonus Cultura — s’est rebaptisé 18 App. Et ce, sans changer pour autant de fonction : délivrer un montant de 500 € aux jeunes ayant atteint la majorité, pour favoriser l’achat de biens et services culturels. Des livres en passant par les disques, jusqu’aux cours de guitare… à condition que le financement demeure…

L'illustrateur allemand Wolf Erlbruch est décédé ce dimanche 11 décembre 2022, à l'âge de 74 ans, indique la presse outre-Rhin, relayant un message de l'éditeur Carl Hanser Verlag. Particulièrement célébré dans son pays et à l'international, Erlbruch reste surtout connu pour ses dessins du livre cosigné avec Werner Holzwarth, De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête.

Mais aussi un manga adapté, le Prix Relay de la BD, le Walt Disney de l'est...