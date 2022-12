À la une

En 2018, les librairies Gibert et Cultura annonçaient le retrait du dernier album de Bastien Vivès, Petit Paul. En cause, l’histoire d'un gamin de dix ans qui endurait différentes relations sexuelles. Glénat avait plaidé l’humour et rejeté les accusations de pédopornographie, mais le scandale avait explosé – à l'instar de l’association AIVI, engagée contre l’inceste. 2022, rebelote : une pétition réclame la déprogrammation de l’exposition de Bastien Vivès du FIBD 2023.