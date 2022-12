Newsletters

Il y a des hasards qui ressemblent à des rencontres et des rencontres qui deviennent des évidences. Quand Frédéric Douin, éditeur et libraire spécialisé dans les ouvrages anciens, découvre début 2000 un rare exemplaire du plan de Paris, dit Plan de Turgot, le projet éditorial s’impose. Et devient alors une aventure presque aussi sinueuse que les rues de la capitale…

Le Prix Le Temps Retrouvé 2022 est attribué à Jean Michelin pour son roman, Ceux qui restent, paru aux éditions Héloïse d’Ormesson. C’est en hommage à Marcel Proust que le prix Le Temps retrouvé a été créé en 2020 par Le Pari(s) littéraire. Parrainé par la Fondation Daniel Iagolnitzer, il récompense un roman de la rentrée littéraire « qui dépeint, avec style et finesse, la complexité des relations humaines et les évolutions de la société ».

PDG de Random House depuis 2008 et patron de Penguin Random House au moment de la création de ce supergroupe éditorial le 1er juillet 2013, l'Allemand Markus Dohle annonce sa démission, effective à la fin de cette année 2022. Son départ est marqué par l'échec récent du rachat de Simon & Schuster par Penguin Random House, bloqué après une action en justice du gouvernement américain.

Dans le Hainaut en Belgique, un bibliocamion est connu de tous les petits villages du territoire. La raison : depuis près de 60 ans, son équipe sillonne la province, afin d’apporter les livres et la lecture à ceux qui en sont le plus éloignés, élèves ou adultes. Partie dès 8h30, jusqu’à 17h30, la tournée réalise de nombreuses haltes, et distribue certains des 300.000 livres du stock.

Mais aussi une nouvelle adaptation de Stephen King, le retour d'une grande figure du furyo, la cession de Simon & Schuster...