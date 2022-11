Newsletters

Les éditions Libertalia ont travaillé avec le site antifasciste La Horde pour concevoir Antifa le jeu, un jeu de société, comme son nom l'indique, mais aussi un outil de formation dans la lutte contre les idées nauséabondes de l'extrême droite. Sous la pression de « certains de [ses] publics », la Fnac a procédé au retrait du produit de ses magasins et de sa boutique en ligne.

Du 25 janvier au 8 mai 2023, la Bibliothèque publique d’information (BPI) du Centre Pompidou expose, « pour la première fois », plusieurs manuscrits de Serge Gainsbourg provenant de son domicile, rue de Verneuil à Paris. Amoureux des auteurs qui ont magnifié la langue française, et plus généralement du grand art, de nombreux ouvrages de sa bibliothèque seront également présentés au curieux. Le compositeur a laissé derrière lui un impressionnant corpus de plus de 500 textes.

L’écrivain Volodymyr Vakulenko aurait été tué par les forces d'occupation russes. En mars dernier, lui et son fils avaient été capturés dans le village de Kapitolivka, près d’Izyum, dans la région de Kharkiv. L'arrivée des soldats ukrainiens sur le territoire a permis de mettre au jour de nouveaux éléments.

Pinault Collection annonce que le prix Pierre Daix a été attribué cette année à l’ouvrage de Jérémie Koering, Les iconophages, une histoire de l’ingestion des images, paru aux éditions Actes Sud en 2021. Le prix Pierre Daix a été créé par François Pinault en 2015, en hommage à la mémoire de son ami l’écrivain et historien de l’art, Pierre Daix, décédé en 2014. Chaque année depuis lors, ce prix, doté de dix mille euros, distingue un ouvrage consacré à l’histoire de l’art moderne et contemporain.

