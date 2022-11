Newsletters

En 2012, Philippe Squarzoni publiait Saison brune, bande dessinée extrêmement documentée sur le changement climatique. Amplement primé, ce documentaire a maintenant une suite — ou plutôt, une mise à jour. Après les confinements de 2020, les GAFAM se sont taillé la part du lion dans nos existences. Un bouleversement social aux multiples implications.

Au terme d’une année 2021 qui a fait plonger le résultat du groupe, le devenir de Humensis — fruit de la réunion entre Belin et Presses Universitaires de France — devenait complexe. Avec plus de 4,2 millions € de pertes, pour 41,4 millions € de chiffre d’affaires, l’entreprise connaissait sa pire année depuis sa création.

« Adopté » par l'Assemblée nationale après l'usage du 49.3 par le gouvernement, le Projet de loi de finances pour 2023 a été examiné au Sénat par la commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication et par celle des Finances. Les relations entre les auteurs et les éditeurs et la situation de la Bibliothèque nationale de France ont interpellé les sénateurs.

La ministre de la Culture Rima Abdul-Malak a reçu il y a quelques jours le rapport de Christian Giacomotto, Marie-Christine Labourdette et Arnaud Oseredczuk consacré à l'amélioration de la sécurité des acquisitions des musées nationaux. Si elle n'est pas spécifiquement étudiée, la Bibliothèque nationale de France fait l'objet de plusieurs recommandations.

Mais aussi les primes chez Interforum, le piratage en Espagne, les lettres d'amour de Dylan, le Prix 30 millions d'amis...