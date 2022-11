Newsletters

Jeanne Seignol, mieux connue sous le pseudonyme Jeannot se livre, anime depuis 5 ans une chaine YouTube consacrée aux livres et à la lecture. Ce samedi 19 novembre, elle a diffusé un documentaire, À la page, qui se penche sur les pratiques de lecture des 7-25 ans, loin de fantasmes volontiers alarmistes.

La parution d'un livre de Bob Dylan est un événement rare, et encore plus exceptionnel depuis que l'illustre auteur-compositeur a reçu le Prix Nobel de Littérature. Aussi The Philosophy of Modern Song était-il particulièrement attendu. Simon & Schuster, l'éditeur américain, proposait une édition très limitée, guettée par les fans, avec la signature de Bobby...

Le 17 novembre dernier, le groupe Amazon confirmait 10.000 licenciements en cette fin d'année 2022, et il ne s'agirait que du commencement. Le même jour, le PDG d'Amazon, Andy Jassy, prévenait les employés qu'il devait prendre « la décision la plus difficile » depuis sa nomination, il y a un an et demi : licencier à la chaine, notamment dans la filiale consacrée au livre.

Après un exercice 2020/21 exceptionnel par la période traversée et par la performance de ses activités, le Groupe Bayard dégage en 2021/2022 de bons résultats, en dépit du ralentissement économique généralisé et de la montée de l’inflation. La presse Jeunesse de Bayard et Milan, après une année 2020-21 record, a vu son chiffre d’affaires se stabiliser sur l’exercice. Sur l’Édition, les effets de l’inflation se sont fait sentir dès le premier semestre de l’exercice.

Mais aussi le prix du livre européen, des éditions limitées, des gratte-ciels en librairies...