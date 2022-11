Newsletters

Durant quatre jours, Cognac fut le centre littéraire de l’Europe : avec le Portugal comme invité d’honneur, et un hommage particulier rendu à l’Ukraine, la ville accueillait une nouvelle édition de son Festival des littératures européennes. ActuaLitté était présent d’un bout à l’autre pour suivre débats, échanges et rencontres — notamment avec un détour par le Groeland !

Certains entretiens en podcast sont à retrouver pour goûter un peu plus l’ambiance de la manifestation.

Pendant ce temps, un artiste s’est épris de Nietzsche au point de réaliser une sculpture directement inspirée de Ainsi parlait Zarathoustra. Etonnant autant qu’insolite.

Plus classique — nettement plus — cette Madame de Sévigné qui avait donné tant de fil à retordre à un ex-président de la République : des lettres et des lieux, pour renouer avec l’autrice du XVIIe siècle.

Et puis, TikTok, encore, TikTok, toujours : la plateforme se lance dans la vente de livres, en signant des accords avec différents partenaires. Une corde de plus à l’arc littéraire de ce réseau qui séduit l’industrie du livre, autant qu’il inquiète…

Bon début de semaine !