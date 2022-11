Newsletters

Le troisième volet du Plan Bibliothèques, « Former mieux », établi d'après le rapport Orsenna et Corbin, a officiellement démarré en novembre 2021 avec les premières Assises de la formation en bibliothèque territoriale. Pour faire évoluer les métiers, il était auparavant nécessaire d'en définir plus précisément les contours. Un premier référentiel de compétences a été élaboré et présenté à l'occasion des deuxièmes Assises.

Auteur d'un livre à charge contre Donald Trump, paru en 2020, Michael Cohen avait fait un court passage en prison la même année, alors que l'épidémie de Covid-19 battait son plein. Il avait porté plainte contre son ancien client en l'accusant de censure, soulignant que les autorités fédérales l'avaient envoyé en prison en raison de son ouvrage...

Afin de protéger le pouvoir d'achat des Français, le Parlement a voté une mesure limitant la variation de l'Indice des Loyers Commerciaux sur un an, entre le 2e trimestre de 2022 et le 1er trimestre de 2023. Concrètement, cela permet à des petites et moyennes entreprises de plafonner les révisions de loyers sur la période : tous les baux commerciaux sont concernés, y compris les librairies.

La liberté d’opinion permet-elle de traiter des personnalités politiques – voire de premier rang – de salauds ? Le procès qui a débuté en Italie permettra de trancher : il découle de la plainte qu’a déposée Giorgia Meloni, actuellement Première ministre, suite aux propos de Roberto Saviano lors d’une émission de télévision.

Mais aussi Elsa Triolet, le Prix [du métro] Goncourt, une adaptation télévisée, Partir en Livre...