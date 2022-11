Newsletters

La Bibliothèque littéraire Jacques Doucet (BJD) avait attiré l'attention de l'Inspection générale des bibliothèques, qui pointait des problématiques liées à la gestion des collections et de l'espace disponible. En octobre dernier, une enquête du Monde pointait des responsabilités dans les dysfonctionnements, avant le suicide d'une ancienne directrice adjointe de l'établissement. Des écrivains, universitaires, chercheurs, conservateurs et bibliothécaires, directeurs de musée et de galeries, commissaires d’exposition apportent leur soutien à la directrice de la BJD et tiennent à « témoigner » des collaborations qu’ils ont eues avec cette institution et son équipe de direction.

2021 fut une année exceptionnelle pour le secteur du livre et plutôt bonne pour la librairie, 2022 le sera sans aucun doute un peu moins. Les fêtes de fin d'année seront plus que jamais cruciales et le Syndicat de la librairie française rappelle une nouvelle fois le message : un livre a le même prix partout.

Quand sa fortune personnelle est estimée à 124 milliards $, donner quelques millions peut relever de l'acte quotidien. Jeff Bezos, ex-PDG et fondateur de la multinationale Amazon, a indiqué qu'il souhaitait en donner la majeure partie à des organisations caritatives. Dolly Parton fait partie des premières désignées, avec 100 millions $ donnés par l'ultra-riche.

Franz Kafka (1883-1924), une figure du roman moderne, sera bientôt célébré à l'occasion du centenaire de sa disparition, en 2024. Si l'écrivain était austro-hongrois, il avait choisi comme langue d'expression l'allemand : aussi, les festivités seront au rendez-vous outre-Rhin. Une série, coproduite par ARD, ORF et Superfilm, retracera l'ensemble de sa vie.

Mais aussi Jan Carson, une bibliothèque d'art à Marseille, le FIBD, des librairies...