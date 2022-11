Newsletters

Profitant de l’Armistice, la rédaction innove avec une nouvelle émission : L’Humeur de Morris. Un invité de qualité qui a bien des choses à raconter sur le monde du livre, pas toujours très aimablement. Mais assurément avec des idées larges. Un podcast inédit, à retrouver pour la première fois cette semaine – et tous les quinza jours désormais.

Mais l’informatique plus sérieuse se retrouve aussi : d’abord, la suite, et probablement la fin, du procès contre le rachat de Simon & Schuster par Penguin Random House. La juge Florence Pan vient de mettre le coup de grâce…

Une exposition extraordinaire à découvrir, à l’occasion du festival des Littératures européennes de Cognac, conacrée au… Douanier Rousseau.

Dans les meilleures ventes, un certain San Goku sort largement du lot. Et de son côté, Michelle Obama organise sa grande tournée promotionnelle pour la sortie mondiale de son livre ce 15 novembre. L’entretien sera mené pour France 5 et Brut, par Leïla Slimani.

Enfin, une sombre nouvelle : le décès de l’autrice Anne Verdier Fakhouri.