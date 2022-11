Newsletters

Freshwater West, plage située dans l'ouest du Pays de Galles, offre une superbe vue sur l'océan Atlantique, mais aussi des puissantes vagues qui en ont fait une zone prisée des surfeurs. Depuis quelques années, une autre attraction s'est ajoutée : la tombe de Dobby, le plus célèbre elfe de maison de la saga Harry Potter. Ce qui ne va pas sans menacer l'équilibre de cet environnement fragile.

Dure semaine pour les comics avec la disparition, coup sur coup, du dessinateur britannique Kevin O’Neill, connu pour son travail avec Alan Moore sur la série La Ligue des gentlemen extraordinaires, et de l’Espagnol Carlos Pacheco. Ce dernier s’est éteint dans la soirée du 9 novembre à l’âge de 60 ans, à la suite de la maladie de Charcot, nous apprend El Pais. Chez Marvel et DC Comics, il aura offert de grands numéros d’Avengers Forever, Captain America ou de Superman, pour ne citer qu'eux.

Nées en 2019, les éditions naBan comptent à leur catalogue des titres récents et des rééditions d'indisponibles. Bientôt, elles proposeront également des animés, avec de nouvelles éditions Blu-Ray, voire Blu-Ray UHD lorsque la version 4K des œuvres est disponible. Deux premiers titres sont annoncés pour 2023.

Le jury a décerné le Prix de Flore à Joffrine Donnadieu, pour son roman Chienne et louve, paru chez Gallimard. Le prix est né en 1994 dans le célèbre café du même nom, dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, à l’initiative de Frédéric Beigbeder et Carole Chrétiennot. Ce prix récompense un jeune auteur, à qui le jury prévoit un grand avenir. Le prix est doté de 6100 € et d'un verre de Pouilly fumé gravé au nom de l'heureux élu.

