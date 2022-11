Newsletters

Après un essai sur les populismes européens, Giuliano Da Empoli ne quitte pas l’analyse politique, mais passe par la fiction pour rendre compte au mieux du plus historique des dirigeants des années 2000 ; et à travers lui, proposer une réflexion sur le pouvoir sans édulcorant...

Autre chronique, autre sujet, avec le recueil de Roxane Gay, Difficult Women : une collection d’histoires courtes qui plongent dans la psyché de femmes imaginées, et pourtant bel et bien inscrites dans le réel. Chaque nouvelle son unicité, peuplée de personnages complexes, entre qualités et défauts. L'autrice décortique, dévoile, examine à la loupe l’univers alambiqué et labyrinthique de la féminité.

Eric Corbeyran, Christophe Bec et Paolo Grella font revivre le plus beau personnage de Henri Vernes. Cette fois : mission périlleuse pour Bob Morane et ses amis... au temps des dinosaures !

L'écrivain de SF Liu Cixin adapté en BD par des auteurs de tous pays : 15 voyages quantiques à la croisée de dimensions scientifiques, géopolitiques et humanistes, pour explorer les futurs de l'humanité.

Mais aussi le nouveau Nicolas Feuz, des avant-parutions, des avant-critiques et bien plus à découvrir...