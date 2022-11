Newsletters

Les éditions l'école des loisirs annoncent le décès de l'auteur-illustrateur Philippe Corentin, mort le 7 novembre 2022 à l'âge de 86 ans. Né en 1936, il avait commencé sa carrière au sein de la revue L'Enragé, avec le dessin d'humour, avant de se consacrer à la littérature jeunesse. 21 de ses albums sont publiés par cette maison dont il était devenu indissociable.

Les derniers prix littéraires de la saison 2022 tombent, les uns après les autres. Ce mardi 8 novembre, le jury du Prix Médicis a désigné La Treizième Heure, d'Emmanuelle Bayamack-Tam (éditions P.O.L). L'ouvrage a déjà reçu le Prix Landerneau des Lecteurs.

La revue XXI, tournée vers le reportage, lance un numéro spécial autour des paradis fiscaux, en collaboration avec le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) basé à Washington. Par l’entremise de la plateforme KissKissBangBang, il est d’ores et déjà possible de précommander le hors-série, disponible à 400 exemplaires. Il propose 180 pages d’enquêtes, mêlant textes, dessins, photos et bande dessinée.

Comme Lucie Félix, Marie Desplechin et Gilles Bachelet avant lui, c’est l’auteur-illustrateur Marc Boutavant qui décroche la Grande Ourse 2022. Une distinction de l’équipe du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse qui vient éclairer l'œuvre d'une créatrice ou d'un créateur francophone dont l'écriture, le geste, la créativité d'une ampleur ou d'une audace singulière, marque durablement la littérature jeunesse.

