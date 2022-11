Newsletters

Quatorze ans, six albums, un film d’animation et une attraction plus tard, c’est tout un cycle de Zombillénium – ce parc d'attractions aux authentiques zombies et vrais démons – qui touche à sa fin. Ce dernier opus sportif et haletant promet d’effroyables surprises et de diaboliques retournements de situation – avec un final à la hauteur de la série. Nous avons rencontré Arthur de Pins, toujours aux commandes de la machinerie infernale et ses milliers d’âmes prisonnières.

L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a publié un rapport préliminaire sur les résultats 2021 de l'industrie de l'édition, et ce dans la vingtaine de pays que compte l'institution des Nations unies. Un total de 71,6 milliards $, soit 72,5 milliards €, générés pour le secteur, et des données qui confirment une reprise, variable en fonction des États.

Projet lancé par son maire, Benoît Payan, la ville de Marseille accueillera une nouvelle médiathèque. Voté ce matin par la mairie, le rachat d’un ancien bâtiment industriel permettra sa conversion en établissement de prêt. Il prendra place au 28-30 rue Loubon et sera le premier établissement de ce genre dans le 3e arrondissement de la cité phocéenne.



Avec le tome 19 de Mortelle Adèle, intitulé Face de Beurk ! (Bayard Jeunesse) d’Antoine Dole et Diane Le Feyer, et L’arche de Rantanplan, tome 10 des Aventures de Lucky Luke d’après Morris, de Jul et Achdé, le 9e art se porte pour le mieux. Les ouvrages affichent respectivement 33.347 et 32.709 exemplaires achetés cette semaine, les deux albums de bande dessinée se partagent la première et deuxième place du classement des meilleures ventes.

Mais aussi... un nouveau président à la tête de la Fédération européenne des éditeurs, de potentiels nouveaux films Harry potter, une nouvelle pour Quinzaines...