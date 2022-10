Newsletters

En août 2019, ActuaLitté dévoilait l’arrivée massive d’éditeurs chez Média Diffusion : Mnémos, les Moutons électriques et ActuSF, regroupés sous le collectif Les Indés de l’Imaginaire, marquaient ainsi une nouvelle étape dans leur développement. Et ce, deux ans après que Leha éditions avait choisi la diffusion/distribution du groupe. Mais en 2023, tout le monde part.

Aux États-Unis, une nouvelle polémique éditoriale accompagne la publication de l'ouvrage d'une figure controversée chez un éditeur ayant pignon sur rue, Penguin Random House. Il a en effet acquis les droits d'un essai d'Amy Coney Barrett, juge nommée à la Cour suprême par Donald Trump. Et dont les convictions ont sans aucun doute pesé sur la révocation de l’arrêt Roe vs Wade, garant du droit d'accès à l'avortement depuis 1973 sur l'ensemble du territoire américain.

Un mois à peine après le lancement des audiobooks sur la plateforme de streaming musical, Spotify arrête les frais et retire l'option d'achat de son application iOS. Cette décision intervient après qu’Apple a bloqué les mises à jour de cette dernière. Impossible pour les utilisateurs de se procurer un ouvrage via l'outil.

Le roi est mort, vive... la reine. Après 5 semaines en haut du classement, Guillaume Musso cède sa couronne au tome 19 de Mortelle Adèle, intitulé Face de Beurk ! (Bayard Jeunesse). La bande dessinée d’Antoine Dole et Diane Le Feyer compte 34.207 exemplaires vendus pour sa première semaine. Petits lots de consolation pour le romancier antibois, une deuxième place pour la version poche de L’inconnue de la seine (19.012 ex.) et une cinquième pour Angélique (14.943 ex.).

Mais aussi les mangakas au FIBD, House of the Dragon, les coûts des énergies, le Prix Renaudot...