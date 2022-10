Newsletters

En marge de la Foire du livre de Francfort, l’agent littéraire Andrew Wylie a répondu à quelques questions de El Pais. Une rare apparition dans les médias pour Le Chacal, surnommé ainsi pour sa manière abrupte de traiter avec les éditeurs. Et au cœur du sujet, Salman Rushdie, victime d’une tentative de meurtre.

Les mesures de l'Agenda 2030 de l'Organisation des Nations Unies s'inscrivent dans une logique de développement durable, pour apporter « paix et prospérité » aux habitants de la planète avant cette date. L'ONU s'était donné 15 ans pour y parvenir, et la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques exhorte l'institution, mais aussi les gouvernements, à intégrer plus largement les bibliothèques à la stratégie.

Zerocalcare, l’auteur de bandes dessinées le plus populaire d’Italie, a sorti un nouveau livre le 4 octobre 2022. Imprimé à un tirage record (234.000 exemplaires), il est déjà un succès. Il s’agit d’un reportage qui retrace le voyage de l’auteur en 2021 au Moyen-Orient, dans l’enclave irakienne des Ezidis, un peuple qui a survécu au génocide de Daesh et dont l’autonomie est menacée. Après Kobane Calling, publié en France chez Cambourakis, un autre reportage qui mélange avec humour, émotion et passion politique, le personnel et le public.

Le 19 octobre dernier, « la bibliothèque de la démocratie » a été inaugurée lors de l’événement, Building Democracy’s Library, à San Francisco, également diffusé en ligne. Ce projet compile des publications gouvernementales du monde entier à destination des chercheurs et plus généralement des citoyens de chaque pays. « Les démocraties ont besoin de citoyens éduqués pour prospérer. Au XXIe siècle, cela signifie un accès facile à des informations fiables en ligne pour tous », défend Internet Archive.

Mais aussi le Prix du Titre, Matzneff, le livre d'Histoire, Depp plagiaire ?